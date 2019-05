Actualidade

Um pequeno avião envolvido na modernização de uma pista no Aeroporto Internacional de Dubai caiu na noite de quinta-feira, matando quatro pessoas e obrigando à paralisação por quase uma hora do aeroporto mais movimentado do mundo para viagens internacionais.

As autoridades não deram explicações sobre o que causou o acidente da aeronave Diamond DA62 peto do aeroporto e que pertence à Flight Calibrations Service Ltd., de Shoreham, Inglaterra.

A Autoridade de Aviação Civil Geral dos Emirados Árabes Unidos informou que morreram todos os tripulantes: três cidadãos britânicos e um sul-africano.