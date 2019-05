Actualidade

O presidente executivo do Lloyds Bank, António Horta Osório, considerou hoje que a banca portuguesa está a ir "no bom caminho", mas alertou que ainda há muito por fazer, sobretudo ao nível do crédito malparado.

"Os bancos portugueses estão a apresentar resultados positivos, mas não devemos ser complacentes porque ainda há muito para recuperar", disse o gestor, que falava hoje na conferência "Exportações e Investimento" da AICEP, que decorre na Nova School of Business and Economics, em Carcavelos, no concelho de Cascais.

Horta Osório começou na sua intervenção por reconhecer a melhoria dos rácios de solvabilidade da banca portuguesa ('core tier 1'), que são atualmente "positivos" e "em linha com as normas internacionais", referindo-se à importância da contribuição da recapitalização da Caixa Geral de Depósitos (CGD) para a estabilização não só do banco como de todo o sistema, onde a CGD representa um peso de 25%.