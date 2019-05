Actualidade

Todos os elementos que frequentam o curso do militar internado na terça-feira com prognóstico reservado estão hoje de manhã a ser sujeitos a uma colheita de sangue, confirmou à Lusa a porta-voz do Exército, Elisabete Silva.

Em causa estão 140 militares a fazer um curso em Santa Margarida da Coutada, em Constância, e as análises estão a ser realizadas no âmbito do processo de averiguação das causas que levaram ao internamento do militar, indicou a porta-voz.

Fonte militar disse à agência Lusa que as análises estão a ser feitas no Hospital Militar, em Lisboa.