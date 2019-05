Actualidade

A Sonae Capital celebrou um acordo para aquisição da cadeia de ginásios Urban Fit, um negócio a concluir até junho, no âmbito da estratégia de se tornar líder no mercado de 'fitness' em Portugal, anunciou hoje a empresa.

Em comunicado, a Sonae Capital (SC) refere que este investimento se enquadra na "estratégia de desenvolvimento" do seu segmento de 'fitness', que "compreende crescimento orgânico e por aquisições, com o objetivo de se afirmar como o operador de referência e líder no mercado de 'fitness' em Portugal".

A cadeia Urban Fit detém atualmente quatro clubes no Grande Porto - localizados em Gaia, Maia, Porto (Foz) e Ermesinde - que, depois de concluído o negócio, serão alvo de um 'rebranding' e adotarão a marca Pump.