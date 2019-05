Fake News

A Comissão Europeia reconheceu hoje os esforços desenvolvidos pelas plataformas Facebook, Google e Twitter para combater as notícias falsas ('fake news') e ajudar a proteger a integridade das eleições europeias, que se realizam na próxima semana.

"Reconhecemos os progressos contínuos alcançados por Facebook, Google e Twitter nos seus compromissos para aumentar a transparência e proteger a integridade das próximas eleições. Saudamos as medidas robustas que as três plataformas adotaram contra comportamentos manipuladores nos seus serviços, incluindo operações de desinformação coordenadas", lê-se numa declaração conjunta de vários comissários, hoje divulgada em Bruxelas.

A declaração conjunta dos comissários Andrus Ansip (vice-presidente com a pasta do Mercado Único Digital), Vera Jourova (Justiça, Consumidores e Igualdade de Género), Julian King (União da Segurança), e Mariya Gabriel (Sociedade e Economia Digital) é uma reação ao mais recente relatório mensal de análise às medidas adotadas, em abril, pelas três plataformas, signatárias do Código de Conduta contra a desinformação.