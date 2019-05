Europeias

A primeira projeção de resultados globais das eleições europeias de 26 de maio será revelada às 23:15 em Bruxelas (22:15 em Lisboa), indicou hoje o Parlamento Europeu, que apresentará o apuramento inicial de resultados três horas antes.

A pouco mais de uma semana da noite eleitoral que culminará quatro dias de escrutínio nos 28 Estados-membros, o serviço de imprensa da assembleia europeia revelou o 'plano' horário detalhado para 26 de maio.

A primeira projeção de resultados globais do Parlamento Europeu (PE) acontecerá aproximadamente às 23:15, com base nos resultados provisórios oficiais em 18 países, projeções de outros oito, incluindo Portugal, e nas intenções de voto no Reino Unido e Letónia.