Actualidade

A Câmara de Mafra decidiu hoje comunicar à Direção-Geral das Autarquias Locais que recusa as competências a transferir do Estado no domínio do transporte de passageiros em vias navegáveis interiores.

Este município do distrito de Lisboa "não aceita nenhuma das competências" do diploma, refere a proposta que foi aprovada por unanimidade na reunião da câmara e a que a agência Lusa teve acesso.

Esta autarquia defendeu que "não dispõe de informações suficientes para que possa decidir, de forma ponderada, consciente e fundamentada, sob pena de colocar inadvertidamente em crise a prossecução das suas atuais atribuições e o exercício das suas competências".