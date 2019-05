Actualidade

O treinador italiano Massimiliano Allegri vai deixar o comando técnico da Juventus no fim desta época, anunciou hoje a equipa octocampeã de Itália de futebol, na qual alinham os internacionais portugueses Cristiano Ronaldo e João Cancelo.

"Massimiliano Allegri não se sentará no banco da Juventus na temporada 2019/20. O treinador e o presidente, Andrea Agnelli, vão responder aos meios de comunicação social em conferência de imprensa, que será realizada amanhã, sábado, 18 de maio, às 14:00, no Allianz Stadium", informou a Juventus, em nota publicada no site oficial.

Allegri, de 51 anos, vai completar a quinta época como treinador da Juventus, durante as quais conquistou cinco títulos de campeão transalpino, quatro taças de Itália e três supertaças daquele país, mas nunca venceu a Liga dos Campeões, que era o principal objetivo para a época 2018/19, em especial após a contratação de Cristiano Ronaldo ao Real Madrid.