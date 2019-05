Actualidade

O treinador do Sporting reconheceu hoje que a final da Taça de Portugal é o duelo mais importante dos dois frente ao FC Porto, mas garantiu determinação para vencer no Dragão, no sábado, na I Liga de futebol.

"É um jogo muito importante, também devido ao prestígio. Duas boas equipas, dois grandes clubes. Todos os jogadores querem vencer este tipo de desafios. Não é importante pelos pontos, mas pela vitoria. Contudo, sabemos que na próxima semana é ainda mais importante", vincou Marcel Keizer.

O técnico abordava o jogo da 34.ª e última jornada, no sábado, às 18:30, no Estádio do Dragão, mas também a final da Taça de Portugal, a 25 de maio.