Actualidade

O treinador do Santa Clara afiançou hoje que a equipa está pronta para um "desempenho de topo" na visita ao Benfica, reconhecendo que o desafio da 34ª jornada da I Liga de futebol é daqueles em que "todos querem jogar".

"Queremos fechar esta época da melhor forma, apresentando o que foi a imagem de marca do Santa Clara esta época: boa qualidade de jogo, uma equipa com personalidade, organizada, à procura do resultado", disse hoje João Henriques.

O treinador dos açorianos falava no Estádio de São Miguel, em antevisão à partida de sábado na Luz, da 34.ª e última jornada da I Liga, jogo em que o Benfica apenas precisa de um empate para se sagrar campeão.