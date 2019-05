Actualidade

Os Sapadores-Bombeiros de Paris foram galardoados com um Prémio Europa Nostra para o património, pelo reconhecimento do seu papel no combate ao incêndio que devastou a catedral de Notre-Dame, anunciou hoje a organização.

De acordo com os responsáveis pelo prémio, organizado pela Comissão Europeia e a federação Europa Nostra para o património cultural, este prémio foi atribuído excecionalmente, fora do palmarés habitual, para distinguir o trabalho dos Sapadores-Bombeiros de Paris no sinistro.

"Este prémio é entregue aos bombeiros, em reconhecimento e admiração pelo seu corajoso e vitorioso combate às chamas que devastaram Notre-Dame de Paris, a 15 de abril de 2019", lê-se no comunicado divulgado pela Europa Nostra.