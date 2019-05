Actualidade

O primeiro-ministro disse hoje, em Almeirim, esperar que a tendência de crescimento da economia portuguesa iniciada em 2017, e mantida num contexto de desaceleração da economia mundial e europeia, resulte numa "década sustentada de convergência com a União Europeia".

Falando no final de uma visita à fábrica da Sumol+Compal, em Almeirim (distrito de Santarém), onde lhe foi apresentado o projeto de investimento de 65 milhões de euros que a empresa vai realizar até 2021, António Costa apontou este como um exemplo dos investimentos que têm "puxado" pela economia nacional.

O chefe do executivo socialista apontou "a boa notícia" recebida esta semana, de que, num contexto de desaceleração da economia mundial e europeia, "quando receavam que a economia portuguesa tivesse de acompanhar essa tendência global de desaceleração", se soube que Portugal, não só não a acompanhou, como, pelo contrário, a contrariou, tendo havido uma aceleração do crescimento económico no primeiro trimestre deste ano.