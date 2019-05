Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou hoje os portugueses eleitos nas eleições autárquicas no Reino Unido, realizadas no início do mês, destacando o seu "exemplo de participação cívica" e de vitalidade democrática.

"Compatriotas eleitos para mandatos municipais, que dão o exemplo de participação cívica e atestam a vitalidade e expressão do exercício democrático da Comunidade Portuguesa no Reino Unido. O Presidente da República deseja as maiores felicidades no exercício dos cargos para que estão mandatados", escreve Marcelo numa mensagem colocada no portal da Presidência na Internet.

No passado dia 02 realizaram-se eleições autárquicas em partes de Inglaterra e na Irlanda do Norte.