Actualidade

O treinador Bruno Lage afirmou hoje que o Benfica precisa de estar ao melhor nível para vencer "a última final" na I Liga de futebol, diante do Santa Clara, e conquistar o título de campeão nacional.

Isolados na liderança do campeonato, os 'encarnados' têm uma vantagem confortável de dois pontos sobre o rival FC Porto, que precisa de vencer na receção ao Sporting e esperar que os açorianos triunfem no Estádio da Luz, no sábado, no jogo da 34.ª e última jornada do campeonato.

"É um jogo difícil como todos aqueles que temos tido até então. Temos de estar no nosso melhor para vencer a última final", destacou o técnico do Benfica, em conferência de imprensa.