O Ministério das Finanças afirma que o Governo "continua empenhado em dar continuidade ao esforço reformista" e está "consciente dos riscos que o FMI identifica" sobretudo do lado externo.

"O Governo, por seu lado, continua empenhado em dar continuidade ao esforço reformista definido no Programa Nacional de Reformas, consolidando os progressos alcançados e projetando o futuro, consciente dos riscos que o FMI identifica como maioritariamente externos", indica o Ministério das Finanças numa nota divulgada hoje, em reação ao comunicado do Fundo Monetário Internacional (FMI) divulgado hoje, no final da missão ao abrigo do Artigo IV.

As Finanças referem que, na sua declaração final, "a missão do FMI sublinha que a sua previsão de desaceleração do crescimento económico para Portugal em 2019 está associada a uma fase de menor dinamismo da atividade económica europeia".