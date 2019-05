Actualidade

O Presidente norte-americano avisou hoje, no Twitter, que "todas as pessoas que entram ilegalmente nos Estados Unidos acabarão por ser expulsas do país" e reclamou o apoio democrata para o seu plano de imigração.

Na quinta-feira, Donald Trump esboçou uma proposta de reforma migratória destinada a admitir no país mais trabalhadores qualificados e menos familiares de imigrantes.

Num discurso feito na Casa Branca, Trump enumerou os objetivos de uma reforma do sistema legal de imigração, que ainda não foi articulado como projeto de lei e que dificilmente será aprovado por um Congresso dividido e em plena campanha para as eleições presidenciais de 2020.