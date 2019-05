Actualidade

O chefe da missão do FMI para Portugal, Alfredo Cuevas, disse hoje, em entrevista à Lusa, que quanto mais cedo começar a reflexão sobre a revisão das carreiras na Função Pública, tanto melhor.

"É preciso haver uma reflexão sobre como o sistema está a funcionar, se é suficientemente flexível para permitir ao Governo realocar os recursos. E quanto mais cedo começar esta reflexão, tanto melhor, porque vai levar tempo", afirmou hoje, em entrevista à Lusa, Alfredo Cuevas, referindo-se à revisão das carreiras na Função Pública.

O chefe da missão do FMI indicou que é necessário "pensar criticamente sobre o número de funcionários públicos, as áreas em que trabalham e as regras no âmbito das quais trabalham", porque "os recursos do Estado devem ser canalizados para onde são mais necessários".