Actualidade

Os defesas Jefferson e Bruno Gaspar e o médio Petrovic regressaram à lista de convocados do Sporting para o duelo de sábado com o FC Porto, da última jornada da I Liga de futebol, revelou hoje o clube.

Numa lista com 19 jogadores, o técnico Marcel Keizer chamou Jefferson e Bruno Gaspar para colmatar as ausências de Coates e Ristovski, que vão falhar o clássico no Estádio do Dragão devido a castigo, e vai deixar Doumbia em Lisboa, com Petrovic a integrar a comitiva 'leonina'.

Destaque ainda para a inclusão do guarda-redes Diogo Sousa, que se junta aos habituais Renan e Salin.