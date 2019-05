Incêndios

O primeiro Comandante Operacional Distrital (CODIS) de Viana do Castelo, Marco Domingues, disse hoje que o dispositivo de combate aos incêndios no Alto Minho, "é o possível", admitindo que o distrito "tem o maior número de ocorrências por corporação".

"Se é o dispositivo suficiente, dependerá do número e da simultaneidade das ocorrências. Somos o distrito do país com um dos dispositivos mais reduzidos, senão o mais reduzido e aquele que tem maior número de ocorrências por corporação de bombeiros. É o dispositivo com que contamos, em que confiamos e com o qual vamos trabalhar", afirmou.

No total, o distrito de Viana do Castelo tem cerca de 635 bombeiros voluntários.