Actualidade

Philip K. Dick e Margarida Vale do Gato são dois dos autores que assinam os textos da primeira Granta em língua portuguesa sob nova direção, dedicada ao tema "Futuro", que chega às livrarias no dia 24 deste mês.

"Inquietação" e "esperança" são os sentimentos que subjazem à ideia de futuro plasmada nos textos e nos ensaios fotográficos "de natureza absolutamente diversa" deste novo número da Granta, que "inaugura um novo ciclo" assegurado pelos escritores Pedro Mexia, em Portugal, e Gustavo Pacheco, no Brasil, e com direção de imagem de Daniel Blaufuks, explica a Tinta-da-China, editora responsável pela publicação desta revista literária.

A publicação da Granta em Língua Portuguesa N.º 3 acontece um dia depois da sua apresentação no Museu da Farmácia, em Lisboa, com a presença de Pedro Mexia, Daniel Blaufuks, Dulce Maria Cardoso e Valério Romão, um evento que pretende também assinalar os 170 anos de existência e os 40 anos do renascimento da revista.