Actualidade

A cooperação em rede na investigação e inovação para melhorar processos e desenhar novos produtos, sobretudo na área agroalimentar, são objetivos do projeto Innoace, que junta organismos das regiões portuguesas Centro e Alentejo e Extremadura espanhola, disse o coordenador.

Francisco Hinojal apontou hoje em Faro, na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, estes objetivos como as principais metas do Innoace, que dispõe de 4,55 milhões de euros de orçamento e é apoiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), através do Programa INTERREG V-A Espanha Portugal (POCTEP) 2014-2020.

O responsável explicou que o projeto Innoace "é uma consequência", porque nasceu a partir da "cooperação transfronteiriça em matéria de investigação e inovação" que vinha a ser feita, desde 2008, nas regiões do Centro e do Alentejo, em Portugal, e da Extremadura espanhola.