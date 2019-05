Actualidade

O mural pintado pelo artista português Diogo Machado, conhecido como Add Fuel, é inaugurado hoje na escola secundária Dr.ª Maya Angelou, em Los Angeles, integrado num festival que juntou 30 artistas locais e internacionais.

A ideia por detrás do festival de murais, organizado pela Branded Arts, foi renovar as paredes de várias escolas do distrito escolar de Los Angeles, mostrando mensagens de positividade e união.

Foi isso que Diogo Machado incorporou no maior trabalho permanente que já fez nos Estados Unidos. "Queria trazer aqui uma mensagem de unificação", disse à Lusa o artista português, cujo trabalho se caracteriza pela reinterpretação da azulejaria e do padrão português.