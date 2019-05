Actualidade

O jardim centenário que existia nas traseiras do Cinema Trindade, no centro histórico do Porto, foi demolido, estando licenciada para aquele terreno uma unidade hoteleira.

Em resposta à Lusa, a Câmara do Porto confirma que para aquele local "foi licenciada a construção de um edifício destinado a serviços (unidade hoteleira)" e explica que, "tratando-se de um prédio localizado em zona de proteção a conjunto classificado, foi consultada a DRCN - Direção Regional de Cultura do Norte que se pronunciou favoravelmente".

Para além do jardim, foi ainda demolido o muro histórico de suporte a esse mesmo jardim, situado entre as ruas Dr. Ricardo Jorge e a Praça da Trindade, que segundo o arquiteto José Pedro Tenreiro do Fórum Cidadania Porto já existia pelo menos desde os anos 1920.