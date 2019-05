Sporting

O líder da claque Juventude Leonina, conhecido como Mustafá, entregou-se hoje no posto da GNR da Charneca de Caparica, depois de ter sido ordenada a sua prisão preventiva, no âmbito do processo do ataque à Academia do Sporting.

Fonte judicial disse à Lusa que Nuno Mendes (Mustafá) chegou acompanhado dos seus advogados, cerca das 19:30, tendo ainda aguardado pela receção do mandado de detenção no posto da Guarda Nacional Republicana.

Na sequência da invasão ao centro de treino do futebol 'leonino' de Alcochete, em 15 de maio de 2018, Mustafá ficou sujeito a apresentações diárias às autoridades e pagamento de uma caução de 70.000 euros, em novembro de 2018, mas o Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) ordenou a prisão preventiva, após recurso do Ministério Público.