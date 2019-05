Europeias

Os ex-líderes do PSD Pedro Passos Coelho e Manuela Ferreira Leite juntam-se à campanha das europeias de Paulo Rangel na segunda e na terça-feira, respetivamente.

Segundo fonte da campanha do 'número um' da lista do PSD, Passos Coelho participará na segunda-feira num almoço em Cascais (Lisboa) e Manuela Ferreira Leite, no dia seguinte, também num almoço em Ansião (distrito de Leiria).

SMA // ZO