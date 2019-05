Actualidade

O FC Porto perdeu hoje por 24-20 com os alemães do Füchse Berlin e falhou o apuramento para a final da Taça EHF de andebol, na partida das meias-finais da prova, disputada em Kiel, na Alemanha.

Os portistas foram assim eliminados pelo detentor do troféu, que, no sábado, vai disputar a final com outra formação germânica, o THW Kiel, anfitrião desta 'final four', que bateu os dinamarqueses do TTH Holstebro, por 32-26, na outra meia-final.

Já os 'dragões' vão decidir, também no sábado, o encontro dos terceiro e quarto lugares frente à formação escandinava, a partir das 17:00, no Sparkassen-Arena, em Kiel.