Europeias

O secretário-geral do PS fez hoje um veemente apelo aos autarcas e militantes do seu partido para que se mobilizem e "deem tudo por tudo" na última semana de campanha, afastando triunfalismos e travando a abstenção.

António Costa fez este apelo mesmo na parte final do seu discurso no comício da Covilhã, numa altura em que têm saído sondagens favoráveis ao seu partido. Sondagens que, no entanto, têm gerado algumas apreensões entre membros da direção socialista, que temem atitudes de excessiva confiança e de desmobilização no eleitorado de centro-esquerda.

"As eleições do próximo dia 26 não são irrelevantes, mas, antes, essenciais que exigem a mobilização de todos. Precisamos mesmo de dar força ao PS para que possamos manter o rumo certo, com mais rendimento das famílias, mais emprego e, sobretudo, para dar força à nova geração, que não queremos que parta" deste país, declarou.