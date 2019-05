Europeias

Nuno Melo, candidato do CDS-PP às europeias, definiu hoje uma nova meta para o partido nas eleições e quer ter mais votos do que BE e PCP, para "o 25 de Novembro possa vencer o 11 de março".

Num jantar com militantes no Montijo, Setúbal, o eurodeputado terminou o discurso com esta nova meta, que associou ao momento vivido na Europa, com a ascensão dos extremismos políticos.

"Portugal tem que dar um sinal de democracia ao mundo" e é "essencial que um partido de direita, tolerante como o CDS tenha mais votos do que o BE e o PCP", disse, arrancando palmas à assistência.