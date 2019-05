Europeias

O secretário-geral do PCP acusou hoje PS, PSD e CDS de evitarem debater problemas concretos da União Europeia por se prepararem para aceitar na agricultura e pesca a destruição que juras de "amor eterno" não evitaram no setor do leite.

Num comício em Espinho com Francisco Gonçalves, candidato da CDU às eleições do próximo dia 26 ao Parlamento Europeu, Jerónimo de Sousa começou por se referir à recente crise no Governo a propósito do descongelamento da carreira dos professores para depois comentar a postura dos seus opositores nas políticas comuns da agricultura e do mar.

"A operação de chantagem do PS e a situação que foi criada no país é bem reveladora da natureza das suas reais opções", disse o líder dos comunistas, defendendo que "PS, PSD e CDS continuam irmanados na obediência e submissão às imposições da União Europeia, colocando-as à frente dos direitos dos trabalhadores e da reposta aos problemas nacionais".