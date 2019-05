Actualidade

Os eleitores australianos estão hoje a votar para eleger o 46.º parlamento nacional, com os líderes da coligação do atual Governo e dos trabalhistas, que as sondagens apontam como favoritos, a preverem um resultado próximo.

Apesar disso, os trabalhistas mostram-se mais confiantes, com Bill Shorten, que as sondagens apontam como o próximo primeiro-ministro, a dizer aos jornalistas, depois de votar, que caso o seu Governo seja eleito começará a trabalhar "de imediato".

"Estou confiante que os Trabalhistas vão vencer porque temos um plano positivo para uma mudança real que pare o caos", disse Shorten.