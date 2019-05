Actualidade

O Presidente da República timorense, Francisco Guterres Lu-Olo, vai conceder na segunda-feira uma comutação de pena de um ano a 15 pessoas atualmente presas nas cadeias de Timor-Leste, adiantou à Lusa fonte da Presidência.

A mesma fonte confirmou que Lu-Olo não concederá qualquer indulto e que entre a lista das pessoas a quem vai ser comutada a pena "não está qualquer ex-membro do Governo".

O chefe da Casa Civil, Francisco Vasconcelos, leu hoje uma mensagem do chefe de Estado sobre o assunto, sem revelar a lista dos nomes que verá as suas penas comutadas, depois de publicado o decreto sobre essa decisão no Jornal da República.