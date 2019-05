Actualidade

Tecedeiras de Cerva conciliam a tradição do linho com a inovação de peças e acreditam que a participação na nova mala do designer Christian Louboutin vai ajudar a projetar esta arte ancestral de Ribeira de Pena.

Em Ribeira de Pena, no distrito de Vila Real, a arte do linho é uma tradição antiga e por algumas das suas localidades era comum ouvir o bater ritmado dos teares e ver os campos enfeitados com a cor azul da planta do linho.

Nas últimas décadas, o uso do linho para as toalhas de mesa ou colchas foi caindo em desuso e, na Cooperativa de Artesãos Cervenses (CACER), aposta-se em conciliar o trabalho tradicional nos teares com a inovação de peças, como roupa, bolsas, sapatos ou toalhas de praia que podem ajudar a aumentar as vendas.