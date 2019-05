Actualidade

O realizador Gabriel Abrantes estreia no domingo, no festival de Cannes, um novo filme de ficção, sobre arte e consciência política e com uma visão sobre um certo espírito da atualidade, contou à agência Lusa.

Um ano depois de ter sido premiado na Semana da Crítica com a longa-metragem "Diamantino", Gabriel Abrantes está novamente em Cannes para mostrar a curta-metragem "Les Extraordinaires Mésaventures de la Jeune Fille de Pierre", na Quinzena de Realizadores.

O filme, que combina animação e imagem real, foi rodado dentro do Museu do Louvre, em Paris, palco de uma ficção em que as obras de arte ganham vida, assim que as portas fecham. Uma banal escultura de uma jovem rapariga, ignorada pelos visitantes por estar ao lado da Vitória da Samotrácia, decide sair e conhecer a vida fora do museu.