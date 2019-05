Actualidade

As primeiras projeções à boca das urnas antecipam uma vitória para o Partido Trabalhista Australiano (ALP) nas eleições legislativas de hoje na Austrália, com 52 por cento dos votos, segundo a imprensa australiana.

Uma projeção do Canal 9-Galaxy prevê que os trabalhistas consigam 52% dos votos, contra os 48% da coligação conservadora dos Liberais-Nacionais.

"Projeções antecipam más notícias para Scott Morrison", escrevia o grupo conservador de media News Limited, referindo-se ao primeiro-ministro cessante, liberal, poucos minutos depois do fecho das primeiras urnas no leste do país.