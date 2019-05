Actualidade

Diplomatas norte-americanos alertaram hoje que os aviões comerciais que sobrevoam o Golfo Pérsico correm o risco de serem "erroneamente identificados", no âmbito do adensar das tensões entre os Estados Unidos e o Irão.

O alerta emitido hoje por diplomatas norte-americanos no Kuwait e nos Emirados Árabes Unidos provem de um aviso da Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) que foi publicado na quinta-feira nos Estados Unidos, noticia a AFP.

A nota indicava que todos os aviões comerciais que sobrevoam as águas do Golfo Pérsico e do Golfo de Omã devem estar cientes da "intensificação das atividades militares e do aumento da tensão política", o que representa "um risco inadvertido crescente para as operações de aviação civil dos Estados Unidos devido a um possível erro de cálculo ou incorreta identificação".