Actualidade

Um avião Boeing com 165 passageiros a bordo que reportou hoje ao Aeroporto do Porto uma avaria num dos motores acabou por aterrar sem quaisquer problemas, disseram à agência Lusa fontes da Proteção Civil e da PSP.

"Foi dado um alerta pela Central de Socorros do aeroporto segundo o qual haveria uma aeronave, um Boeing 5767, com 165 passageiros a bordo, que estaria com problemas de motor, mas o mesmo já aterrou sem quaisquer problemas", contou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

Fonte da PSP confirmou a aterragem do avião sem problema depois do alerta de avaria num dos motores da aeronave e que levou o Aeroporto Sá Carneiro, numa "ação preventiva", a ativar o plano de emergência.