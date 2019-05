Actualidade

O Ministério Público arquivou o inquérito aberto para investigar uma alegada rede ilegal de adoção de crianças montada pela Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), na década de 1990, confirmou hoje fonte da Procuradoria-Geral da República.

"Confirma-se que o inquérito conheceu despacho de arquivamento", disse à agência Lusa uma fonte oficial da Procuradoria-Geral da República.

No despacho de arquivamento do inquérito-crime, instaurado no final de 2017, na sequência de uma reportagem da estação televisiva TVI que denunciava a alegada existência de uma rede ilegal de adoção de crianças, o Ministério Público (MP) refere que os crimes em investigação já prescreveram.