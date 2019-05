Venezuela

A missão do Grupo de Contacto Internacional para a Venezuela abordou, nas reuniões em Caracas com as partes em conflito, "a possível via para um caminho eleitoral negociado", informou hoje a União Europeia.

A missão, apoiada pela União Europeia, esteve na quinta e na sexta-feira na capital venezuelana e sublinhou o compromisso político do Grupo de Contacto Internacional para uma solução democrática para a crise, indicou em comunicado o Serviço Europeu para a Ação Externa (serviço diplomático da União Europeia).

A delegação que esteve em Caracas integrou o secretário de Estado da Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, e representantes dos governos de Espanha, Itália, Suécia e Uruguai e do Serviço Europeu para a Ação Externa, que falaram com "todos os atores nacionais relevantes".