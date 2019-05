Europeias

O secretário-geral do PS advertiu hoje que o seu partido tem de lutar até ao último segundo pela vitória nas eleições europeias, sem se deslumbrar, salientando que previsões não são votos que entram nas urnas.

No seu discurso do almoço comício socialista em Viana do Castelo, tal como fizera na véspera na Covilhã, António Costa voltou aos alertas sobre os perigos das sondagens favoráveis ao PS, mas usou agora como analogia o facto de o Benfica e FC Porto estarem hoje a disputar até à última jornada o título de campeão de futebol.

Dirigindo-se a uma sala cheia de militantes e simpatizantes socialistas, António Costa disse que sabe que muitos estarão esta tarde a acompanhar os resultados do campeonato de futebol.