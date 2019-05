Actualidade

As tropas norte-americanas no Afeganistão reconheceram que bombardearam por engano as forças de segurança afegãs, na quinta-feira, quando lhes tentavam dar apoio aéreo, durante um confronto com os talibãs na província de Helmand, no sul do país.

O bombardeamento ocorreu a pedido de tropas afegãs que travavam uma batalha com insurgentes na capital provincial Lashkargah, explicou o porta-voz das forças norte-americanas no país, o coronel Dave Butler, num comunicado enviado hoje à agência Efe.

Segundo a mesma fonte, uma unidade de coordenação afegã confirmou na altura que a área estava livre de forças aliadas.