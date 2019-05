Actualidade

O Bayern Munique sagrou-se hoje heptacampeão de futebol da Alemanha, ao vencer em casa por 5-1 o Eintracht Frankfurt, para a 34.ª e última jornada, com um dos golos apontados pelo português Renato Sanches.

Renato Sanches, que começou no banco, participou na festa do título do Bayern Munique com um golo, o primeiro do português esta época na 'Bundesliga', ao marcar o 3-1, juntando-se na goleada a Coman (1-0), Alaba (2-1), Ribéry (4-1) e Robben (5-1).

O Borussia Dortmund, do português Raphael Guerreiro, que esperava um deslize do Bayern Munique para chegar ao título, venceu por 2-0 em casa do Borussia Mönchengladbach e terminou na segunda posição, a dois pontos da formação bávara.