O Rio Ave segurou hoje o sétimo lugar da edição 2018/19 da I Liga portuguesa de futebol, ao vencer no terreno do Vitória de Setúbal, por 3-1, com dois golos nos descontos do jogo da 34.ª e última jornada.

Bruno Moreira, aos 50 e aos 90+1 minutos, e Said, aos 90+3, marcaram os golos do triunfo dos vila-condenses, enquanto Vasco Fernandes assinou o tento dos setubalenses, aos 50.

Com este triunfo, o Rio Ave terminou o campeonato no sétimo posto, com 45 pontos, enquanto o Vitória de Setúbal assegurou o 13.º lugar, com os mesmos 36 pontos do Desportivo das Aves, que terminou na 14.ª posição.