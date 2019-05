Giro

O ciclista australiano Caleb Ewan (Lotto Soudal) venceu hoje ao 'sprint' a oitava etapa da Volta a Itália, que continua a ser liderada pelo transalpino Valerio Conti (UAE Emirates).

Na tirada que ligou Tortoreto Lido a Pesaro, numa distância de 239 quilómetros, Ewan impôs-se ao 'sprint' ao italiano Elia Viviano (Deceuninck-Quick Step) e ao alemão Pascal Ackerman (BORA-hansgrohe).

O português Amaro Antunes (CCC) chegou integrado no pelotão, com o mesmo tempo do vencedor, que concluiu a tirada em 5:43.32 horas.