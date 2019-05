Actualidade

O Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial (AECT) Duero-Douro iniciou hoje a criação da primeira Rota Internacional do Vinho (RIV) que junta Portugal e Espanha, num projeto à escala europeia, com a finalidade de promover o território transfronteiriço.

O primeiro passo foi dado com a elaboração de um logótipo, que será a imagem de marca da nova rota enoturística e que esteve a cargo de 25 jovens criativos pré-selecionados oriundos de Portugal e Espanha, reunidos numa jornada de trabalho, em Torre de Moncorvo, no distrito de Bragança.

"A apresentação do logótipo da rota põe em marcha um apaixonante itinerário que enche de atividades a raia e a unifica através do turismo e da gastronomia para guiar e envolver todos os interessados num território de surpreendentes paisagens e excelentes vinhos como é a fronteira do Douro Internacional", explicou à Lusa o diretor-geral do AECT Duero-Douro, José Luís Pascual.