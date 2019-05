Actualidade

A Áustria terá eleições legislativas antecipadas, após a rutura da coligação entre conservadores e extrema-direita devido a um escândalo que abalou o país e levou à demissão do vice-chanceler, anunciou hoje o Chanceler Federal, Sebastian Kurz.

"Propus ao Presidente da República que as eleições legislativas sejam realizadas o mais rapidamente possível", afirmou Kurz numa conferência de imprensa.

O líder do partido de extrema-direita FPÖ e número dois do Governo austríaco, Heinz-Christian Strache, anunciou hoje a sua demissão do Governo, depois das revelações de ligações comprometedoras com a Rússia envolvendo a adjudicação de contratos públicos em troca de apoio financeiro.