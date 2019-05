Actualidade

O Benfica conquistou hoje pela 37.ª vez o título de campeão português de futebol, ao golear em casa o Santa Clara por 4-1, em jogo da 34.ª e última jornada.

Os 'encarnados' chegaram à goleada com golos do suíço Seferovic, aos 16 e 56 minutos, que confirmou o estatuto de melhor marcador da competição, ao somar 23, de João Félix, aos 23 e Rafa, aos 39, enquanto César reduziu para os açorianos, aos 59.

Com este triunfo, o Benfica assegurou o primeiro lugar, com 87 pontos, enquanto o Santa Clara terminou a competição no oitavo posto, com 42.