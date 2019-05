Benfica campeão

"O campeão voltou" ouve-se hoje na rotunda da Boavista, no Porto, onde um milhar de adeptos do Benfica festeja o 37.º título de campeão nacional, numa festa que começou tímida, mas, regada a cerveja, promete durar.

Os adeptos demoraram a chegar à rotunda da Boavista e só mesmo quando as rádios anunciavam o fim do jogo no Estádio da Luz, em Lisboa, que o Benfica venceu por 4-1 ao Santa Clara é que se ouviram os primeiros gritos e as primeiras buzinadelas, se viram os primeiros abraços e começaram a ser desenroladas tarjas.

"Obrigado Bruno Lage" e "Benfica dá-me o 38" são algumas das frases que se leem nas faixas.