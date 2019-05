Actualidade

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, pediu hoje "um árbitro com coragem" na final da Taça de Portugal de futebol, no próximo sábado, ironizando sobre a justiça e os critérios usados nas expulsões dos jogadores 'leoninos'.

"Agora que a Liga terminou, gostaria de apelar às instituições que regulam os campeonatos, a federação, etc..., para não irem de férias antes do jogo do próximo sábado, da final da Taça de Portugal. Vou aqui apelar, peço mesmo que apareça um árbitro com coragem", disse Frederico Varandas.

O líder do Sporting falou na zona mista do Estádio do Dragão, no Porto, após o jogo da 34.ª e última jornada da I Liga, que o FC Porto venceu por 2-1, e usou de ironia para defender a sua tese.