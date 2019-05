Benfica campeão

O presidente do Benfica anunciou hoje que o prémio pela conquista do título português de futebol será duplicado, afirmando que foi um homem "com uns tomates muito grandes" para tomar algumas decisões ao longo da época.

"Todos sabem o que se passou ao longo da época, somos todos campeões, mas existem coisas que é importante reforçar. Fomos uma verdadeira família, mesmo nas horas adversas, com decisões muito difíceis", disse Luís Filipe Vieira, em declarações transmitidas pela Benfica TV.

O presidente do Benfica foi balneário no final do jogo com o Santa Clara, da 34.ª e última jornada da I Liga, que o Benfica venceu por 4-1, e não esqueceu os momentos difíceis que a equipa teve de enfrentar ao longo da época.