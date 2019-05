Benfica campeão

O treinador do Benfica, Bruno Lage, considerou hoje o título de campeão nacional da I Liga de futebol "mais do que merecido" e pediu aos adeptos para darem "mérito a quem ganha", nas celebrações do campeonato, em Lisboa.

"Chegámos justamente ao título, é mais do que merecido. Que este título, que estava perdido, seja também a forma de dar mérito a quem ganha. Quando os adversários ganharem, temos de lhes dar mérito. Só assim eles nos darão mérito a nós", disse Bruno Lage, perante centenas de milhares de adeptos, na Praça Marquês de Pombal, em Lisboa.

O técnico, de 43 anos, pediu também aos adeptos a mesma exigência que apresentam à equipa da Luz em outros assuntos da sociedade, de forma a "reconquistar os valores de Portugal".